В Волгоградской области перезахоронили более 1,3 тысячи красноармейцев

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-08T14:44:53+03:00

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В 2019-ом отметили 76-ую годовщину Победы в Сталинградской битве. Но даже спустя столько лет многие герои до сих пор захоронены прямо на местах сражений. Поисками останков павших в боях за Родину солдат занимаются регулярно, в том числе по инициативе родственников без вести пропавших красноармейцев. Таких обращений за год было 700.

- Силами сотрудников военкомата и поисковых отрядов с начала года установлены и увековечены имена более 360 участников Сталинградской битвы, ранее не включенных в списки захороненных. Перезахоронены останки более 1,3 тысячи красноармейцев, погибших при защите Сталинграда. Также были найдены награды и документы к ним, так и не врученные своим героям, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Эту огромную работу проделывают силами Минобороны РФ, властей, ветеранов, музейных архивов.

ИСТОЧНИК KP.RU