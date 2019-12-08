2019-12-08T12:46:39+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на уроки кинологии в приют «Дино»

На территории есть манеж, который защитит от ветра и холода
Юлия Данильченко
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15 декабря в 10:00 в волгоградском приюте «Дино» начнется урок кинологии в рамках проекта «Рядом Друг». Место сбора: Среднеахтубинский район, поселок Вторая Пятилетка, поисково-спасательный отряд МЧС.

- Под руководством кинологов из ФКС ВО вы можете помочь обучить собак из приюта правильному поведению и узнать для себя что то новое и интересное, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры «Дино».

На территории приюта есть большой манеж, который защитит гостей от ветра и холода, так что будет максимально комфортно. С собой нужно взять хорошее настроение, а также желательно прихватить поводки и ошейники, шлейки, поясную сумку для вкусняшек. По возможности – корм. Волонтеры с радостью ждут всех желающих помочь собакам адаптироваться к жизни в новых семьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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