Волгоградцев приглашают на уроки кинологии в приют «Дино»
15 декабря в 10:00 в волгоградском приюте «Дино» начнется урок кинологии в рамках проекта «Рядом Друг». Место сбора: Среднеахтубинский район, поселок Вторая Пятилетка, поисково-спасательный отряд МЧС.
- Под руководством кинологов из ФКС ВО вы можете помочь обучить собак из приюта правильному поведению и узнать для себя что то новое и интересное, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры «Дино».
На территории приюта есть большой манеж, который защитит гостей от ветра и холода, так что будет максимально комфортно. С собой нужно взять хорошее настроение, а также желательно прихватить поводки и ошейники, шлейки, поясную сумку для вкусняшек. По возможности – корм. Волонтеры с радостью ждут всех желающих помочь собакам адаптироваться к жизни в новых семьях.
ИСТОЧНИК KP.RU