2019-12-08T10:55:03+03:00
Происшествия

В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП

Женщина выехала на полосу встречного движения
Юлия Данильченко
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ДТП случилось в девять часов утра 7 декабря в Дзержинском районе Волгограда. 67-летняя женщина за рулем «Рено Логан» ехала по улице Полоненко со стороны Ангарской в сторону Елецкой. Напротив дома №24 она нарушила правила дорожного движения – выехала на встречную полосу.

В итоге 43-летний водитель «Мерседес» не успел отреагировать. Произошло столкновение. Пострадало сразу четыре человека, среди них один ребенок.

- В результате ДТП женщина-водитель «Рено Логан» и двое ее пассажиров: 41-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также 7-летний пассажир автомашины «Мерседес Бенс» с различными травмами доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка. Всего за сутки в ДТП пострадали 12 жителей Волгоградской области.Всем им оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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