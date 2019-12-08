В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП
ДТП случилось в девять часов утра 7 декабря в Дзержинском районе Волгограда. 67-летняя женщина за рулем «Рено Логан» ехала по улице Полоненко со стороны Ангарской в сторону Елецкой. Напротив дома №24 она нарушила правила дорожного движения – выехала на встречную полосу.
В итоге 43-летний водитель «Мерседес» не успел отреагировать. Произошло столкновение. Пострадало сразу четыре человека, среди них один ребенок.
- В результате ДТП женщина-водитель «Рено Логан» и двое ее пассажиров: 41-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также 7-летний пассажир автомашины «Мерседес Бенс» с различными травмами доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка. Всего за сутки в ДТП пострадали 12 жителей Волгоградской области.Всем им оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU