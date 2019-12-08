Пятилетняя девочка вернулась из сирийского лагеря к бабушке из Волгограда

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-08T10:31:15+03:00

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В сирийском лагере Аль-Холь по сей день находятся десятки российских детей. Самому маленькому всего 6 месяцев, а старшему 12 лет. Их всеми силами вывозят в родные семьи. Повезло пятилетней девочке, которую буквально на днях забрали из приюта Дамаска и передали родной бабушке из Волгограда. Вместе с ней в Россию прилетели трое родных братьев и сестер.

- Ребенок находился в приюте Дамаска, пятилетнюю девочку в Москве встретила родная бабушка, они не виделись около трех лет, - рассказала «КП-Волгоград» уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Всем детям и их семьям предстоит реабилитация.

- В настоящий момент дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, в ближайшее время после необходимого обследования их отпустят домой, - добавила омбудсмен.

Чтобы вывезти сирот из Сирии, необходимо взять ДНК, оформить документы. Всего тесты сдали 84 ребенка. В скором времени их передадут родным.

ИСТОЧНИК KP.RU