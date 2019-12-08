В Астрахани четверо подростков пострадали от хлопка газа в машине
ЧП случилось 7 декабря в Ленинском районе Астрахани: на улице Энергетической в гараже произошел хлопок газа в автомобиле «Мазда», в салоне которого находилось четверо подростков. Отец одного из юношей вызвал «скорую». Все они с ожогами лица и рук госпитализированы с ожоговое отделение, где им оказана медицинская помощь.
На месте работала следственно-оперативная группа ГУ МВД по Астраханской области. Полицейские установили предварительные причины происшествия.
- Никакого взрыва не было, был хлопок газа. Несовершеннолетние пытались завести машину. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.
Известно, что трое из пострадавших учатся в колледже, а самому младшему – 16 лет и он учится в школе. Семьи характеризуются положительно. Добавим, что на месте нашли окурок, была даже версия, что ребята курили, но она сейчас проверяется.
ИСТОЧНИК KP.RU