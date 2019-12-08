Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождей

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-08T08:44:08+03:00

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Новая рабочая неделя декабря в Волгограде начнется с неприятных погодных сюрпризов: туманов, дождей, мокрого снега и, соответственно, гололеда. Однако общая температура днем будет держаться на отметке в районе нуля.

Как сообщает Gismeteo, днем по сравнению с ночью потеплеет всего на один градус. Ночью и утром – осадки в виде мороси и дождя, которые продолжатся до самого вечера, а в ночь возможен небольшой снег. Порывы ветра несильные – от 2 до 4 метров в секунду, преимущественно северного и северо-западного направления.

Погода на дорогах – опасная. Из-за ночных осадков на магистралях будет вода, что чревато авариями, если не соблюдать скоростной режим. Ближе к темному времени суток и снижению температур трассы могут покрыться льдом.

ИСТОЧНИК KP.RU