В Камышине сгорели две «Газели»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-08T08:27:13+03:00

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ЧП случилось около семи часов утра 7 декабря в городе Камышин Волгоградской области. Очевидцы увидели задымление в большом помещении размером 15 на 40 метров, где были на ночь оставлены две «Газели». Сразу же сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место выехали расчёты 29-й части.

Как оказалось, обе машины охватил огонь. У одной вспыхнула вся обшивка, а у другой часть кузова. Спасатели оперативно приступили к работе. В здании никого не было, обошлось без эвакуации.

- Пожарные ликвидировали горение в 07:05 часов. Погибших и пострадавших нет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области

На месте работали эксперты, которые установили причины случившегося: скорее всего, ЧП спровоцировало короткое замыкание электрической проводки в моторном отсеке.

ИСТОЧНИК KP.RU