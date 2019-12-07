В Ворошиловском районе залатали теплотрассу

7 Дек. 23:42 2019-12-07T23:42:43+03:00

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Второй день жители нескольких улиц Ворошиловского района Волгограда сидят без тепла и горячей воды. Сначала вечером 6 декабря прорвало трубу теплотрассы диаметром 500 мм на улице Козловской. Но едва заварили в одном месте, как ржавые трубы прохудились в другом. Только к 23 часам 8 декабря рабочие «Концессий» полностью устранили течь и восстановили целостность трубопровода. Но батареи в квартирах нагреются только к утру.

- В настоящий момент аварийные бригады завершили все сварочные работы и приступили к заполнению теплоносителем последнего участка районной системы теплоснабжения, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Чтобы тепло вернулось в каждый дом, нужно полностью заполнить систему горячей водой. После придет черед управляющих компаний, которые должны обеспечить регулировку внутридомовой отопительной системы.

- Контролирует ситуацию администрация Ворошиловского района, - отмечают в мэрии.

Напомним, это не первая коммунальная авария в этом районе. Ворошиловский уже сидел без отопления на прошлой неделе. Замерзали в начале декабря и жители Спартановки.

ИСТОЧНИК KP.RU