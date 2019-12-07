В Астрахани из-за подозрительного пакета эвакуировали школу

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-07T18:34:52+03:00

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Субботнее утро 7 декабря в школе №40 города Астрахани началось как обычно - со звонка и занятий. Но размеренную жизнь прервал пакет… Да-да именно пакет, забытый или принесенный кем-то в школьный туалет, вызвал в учебном заведении переполох. Владельцев его не нашли, а сами распаковывать не решились. Согласно инструкции руководство школы позвонило в МЧС и сообщило о подозрительном предмете.

Сообщение поступило в экстренные службы региона из Кировского района. К месту происшествия был направлен наряд спасателей и полицейских, - подтвердили "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по Астраханской области. - Первым делом из школы эвакуировали всех детей и персонал: всего 40 человек (из них 26 школьников).

Пакет проверили, и к счастью, никаких опасных предметов в нем не нашли. Зато детворе радость - учебный процесс в этот день был сорван.

ИСТОЧНИК KP.RU