2019-12-07T16:21:29+03:00
Спорт

В Городище установили новую современную спортплощадку

Комплекс появится у стадиона «Урожай»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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У девчонок и мальчишек (да и не только), живущих в поселке Городище Волгоградской области сегодня, 7 декабря, радостный день - у них открыли новую современную спортплощадку. Это настоящий спортивный комплекс площадью 800 квадратных метров. Он оснащен спортивным оборудованием, имеет профессиональное безопасное покрытие. Построили ее в рамках сотрудничества региона с ПАО «Газпром». Теперь здесь можно даже проводить соревнования различного уровня по игровым видам спорта.

В администрации области подчеркивают, что новая площадка стала частью спортивного кластера, который формируется на стадионе «Урожай». Напомним, стадион в Городище реконструируют уже не первый год. Здесь уложили новый искусственный газон, оборудовали беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола с профессиональным покрытием, а также секторы для прыжков и толкания ядра; обновили трибуны и подтрибунную часть. И работы еще идут. Сейчас рабочие занимаются отоплением в помещениях стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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