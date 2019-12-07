Труба рванула второй раз: ряд домов в Волгограде почти сутки без тепла

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-07T14:52:31+03:00

Коммунальщики всю ночь и все утро пытаются устранить аварию в Ворошиловском районе

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Уже почти сутки коммунальщики пытаются возобновить подачу тепла в многоэтажки Ворошиловского района Волгограда. Но едва они залатали дырявую трубу в одном месте, прорвало в другом. Поэтому пока не все потребители получают теплоноситель.

Первая авария произошла вечером 6 декабря - рванула тепломагистраль, которая обеспечивает теплом большую часть домов района. До ночи коммунальщики искали место прорыва, потом заваривали дыру (специально сделали несколько усиленных швов), к утру стали запускать теплоноситель. И тут случилось новое ЧП - рванула другая труба - на другом участке районной теплосети. Не выдержали перепада давления, связанного с дополнительной нагрузкой сети, проложенные еще в прошлом веке…

В результате часть многоэтажек вновь осталась без тепло.

- На данный момент возобновлена подача теплоносителя к домам по улицам Буханцева, Елецкой, Кузнецкой, Липецкой, Моздокской, Новоузенской, Ростовской, Огарева и другим, теплоснабжение которых было прервано сегодня утром, - уточняют в мэрии Волгограда. - Сейчас «Концессии» вместе с управляющими компаниями проводит работу по нормализации подачи тепла непосредственно в жилых домах.

Окончательно устранить коммунальную аварию обещают в течение сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU