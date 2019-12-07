Под Волгоградом поймали бизнесмена с партией суррогата

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-07T12:39:38+03:00

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В Палласовском районе Волгоградской области полиция поймала бизнесменов, которые торговали суррогатом под видом известных брендов. На бутлегеров вышли сотрудники районного подразделения УФСБ. На днях вместе с коллегами из отдела МВД России по Палласовскому району они нагрянули «в гости» в 40-летнему местному жителю, и нашли у него целых арсенал подделок.

- Мужчина признался, что купил партию спиртного у местного жителя в количестве 4800 бутылок с этикетками известных брендов. Как показала экспертиза, в бутылках, конечно же, совсем не то, что значится на этикетках - а разведенная спиртосодержащая жидкость, - уточняют в ГУ МВД по региону.

На продавца завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере». Грозит ему до 3 лет лишение свободы.

Нашли и того, кто продал бизнесмену партию суррогата. Им оказался местный мужчина 34 лет.

- В отношении него также возбуждено уголовное дело, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU