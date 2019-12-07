2019-12-07T12:07:49+03:00
Общество

Волгоградская область получит девять миллионов рублей на развитие волонтерства

Сертификат на получение гранта вручили волгоградцам на форуме в Сочи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сертификат на гранты вручили волгоградцам на форуме в Сочи. Фото администрации ВО.Сертификат на гранты вручили волгоградцам на форуме в Сочи. Фото администрации ВО.
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В Сочи завершился международный форум добровольцев. Волонтеры со всех уголков страны съехались сюда, чтобы обменяться опытом и сукоординировать общие цели. А еще в рамках проекта Регион добрых дел» победителям грантов вручали сертификаты. В их числе и Волгоградская область. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, наш регион получил сертификат на 9 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на создание ресурсного центра в Волгограде, а также сети волонтерских организаций в муниципалитетах.

- За грантовые деньги в помещениях установят технику, оборудуют зоны коворкинга, тренинговый зал, - уточняют в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Ресурсный центр добровольчества начнет работу на базе регионального волонтерского центра (РВЦ) в 2020 году. Еще восемь образовательных площадок определят по итогам конкурса. Здесь смогут учить волгоградцев проектированию, основам добровольческой деятельности.

- Ежегодно курсы смогут проходить порядка пяти тысяч человек, что почти в 3,5 раза больше, чем сейчас, - говорят в комитете.

Еще одна новая площадка - окружной центр мобильности добровольцев - откроется на базе ВолГУ в 2020 году (соглашение между волонтерским центром «Прорыв» и Ассоциацией волонтерских центров подписали Международном форуме в Сочи).

На форуме также наградили победителей всероссийского конкурса «Доброволец России». Волгоградская активистка Галина Кукушкина заняла второе место в номинации «Лучший проект «серебряного» волонтерства». В номинации «Смелые сердцем» третье место у волгоградки Надежды Яковлевой с проектом «Живи», направленным на информирование граждан о правилах безопасного поведения на открытых городских площадках, профилактику ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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