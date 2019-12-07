2019-12-07T10:02:14+03:00
Происшествия

Погоня за пьяным водителем под Волгоградом закончилась стрельбой

60-летний волгоградец устроил с полицией «догонялки»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Пьяный водитель, погоня, стрельба - все, как в криминальном триллере. Нешуточные страсти разыгрались вчера, 6 декабря, в Старополтавском районе Волгоградской области. полицейским пришлось стрелять по машине, чтобы остановить нарушителя.

История началась после того, как водитель «ВАЗ-2109» не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, которые в тот вечер дежурили на дороге между селами Верхний Еруслан и Салтово. Вместо этого водитель попытался удрать от полиции. Стражи порядка бросились догонять.

- В ходе преследования нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавал своими маневрами опасность для других автомобилистов, не давал патрульному автомобилю обогнать себя, предпринимая неоднократные попытки протаранить спецавто, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Чтобы остановить «гонщика», гаишникам пришлось стрелять. Они сделали несколько выстрелов в воздух, а затем по колесам. Только после этого «девятка» остановилась.

За рулем оказался «известный в районе» нарушитель - 60-летний мужчина. Он уже неоднократно попадался пьяным за рулем, его лишили за это прав, а он все равно садится в машину. Буквально в конце октября его уже без прав поймали вот также в пути. Теперь он не отделается протоколом. На него завели уголовное дело.

- За неповиновение полиции ему грозит арест на 15 суток. Также его привлекут за допущенные нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. А за повторное нетрезвое вождение заведут уголовное дело, - поясняют в ведомстве.

Добавляя, что по факту применения оружия полицейскими уже проведена служебная проверка, установлено, что стражи порядка действовали на законных основаниях. Пострадавших в результате перестрелки нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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