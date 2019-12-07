2019-12-07T09:36:26+03:00
Общество

В Волгоградской области на выходных будет тепло и сухо

Погода порадует волгоградцев плюсовыми температурами до конца декабря
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Теплая зима продержится в Волгоградской области две трети декабря.Теплая зима продержится в Волгоградской области две трети декабря.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Утро субботы 7 декабря порадовало волгоградцев солнышком и теплом. Кажется, что зима отступила. Это так, но потепление временное, так что успейте насладиться плюсовыми температурами.

Как говорят синоптики, система циклонов из Атлантики ушла на восток, и ей на смену идет вихрь, который приведет к мощному потеплению. В Волгоградской области столбик термометра поднимется до +1…+6 градусов. В Волгограде ночью 0…-2º, днем +1…+3º. Причем ни дождя не ожидается, ни снега - выходные пройдут без осадков. Лишь местами, по сообщениям Волгоградского ЦГМС, ночью и рано утром могут быть зафиксированы гололедно-изморозевые явления.

По предварительным данным, такая «комфортная» зима продержится в Волгоградской области две трети декабря: температура воздуха будет держаться в пределах от -1 до +3 градусов. К концу месяца немного похолодает. В новогоднюю ночь обещают мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погоня за пьяным водителем под Волгоградом закончилась стрельбой
Педагог, бухгалтер, менеджер - всего 14 волгоградцев за сутки отдали сбережения лже-банкирам
Виновником массовой гибели рыбы в Враваровском водохранилище признали фермера
Розыск: на севере Волгограда водитель «ГАЗели» сбил школьницу и сбежал
Опять прорыв: в Волгограде вновь сотни домов остались без воды и тепла
20-летней волгоградке - виновнице смертельного ДТП - грозит 7 лет колонии
Волгоградстат: средняя зарплата у волгоградцев - почти 32 тысячи рублей
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Ночью в Волгограде нетрезвый мужчина разбил магазин
Две волгоградки отправятся в колонию за «липовые» экзамены мигрантов
Полиция Волгограда обещает крупное вознаграждение за грабителя банкомата
В Волгоградской области за год изъяли 160 кило наркотиков
В Волгограде фирма заплатит полумиллионный штраф за мигранта-взяточника
В Волгоградской области открыли дорогу, которую строили 40 лет
В Астрахани супруги пенсионеры сварились в кипятке из лопнувшей трубы
Следователи Волгограда нашли убийцу, который скрывался 17 лет
Трассы Волгоградской области обрабатывают от гололеда
Письмо Деду Морозу в Волгограде можно отправить через Роспотребнадзор
Огненное шоу и салют у елки: как Волгоград отметит Новый 2020 год