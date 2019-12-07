В Волгоградской области на выходных будет тепло и сухо

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-07T09:36:26+03:00

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Утро субботы 7 декабря порадовало волгоградцев солнышком и теплом. Кажется, что зима отступила. Это так, но потепление временное, так что успейте насладиться плюсовыми температурами.

Как говорят синоптики, система циклонов из Атлантики ушла на восток, и ей на смену идет вихрь, который приведет к мощному потеплению. В Волгоградской области столбик термометра поднимется до +1…+6 градусов. В Волгограде ночью 0…-2º, днем +1…+3º. Причем ни дождя не ожидается, ни снега - выходные пройдут без осадков. Лишь местами, по сообщениям Волгоградского ЦГМС, ночью и рано утром могут быть зафиксированы гололедно-изморозевые явления.

По предварительным данным, такая «комфортная» зима продержится в Волгоградской области две трети декабря: температура воздуха будет держаться в пределах от -1 до +3 градусов. К концу месяца немного похолодает. В новогоднюю ночь обещают мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU