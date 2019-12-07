Виновником массовой гибели рыбы в Враваровском водохранилище признали фермера

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-07T09:01:51+03:00

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В Варваровском водохранилище Волгоградской области в массовой гибели рыбы виновен местный фермер. Такое заключение сделали специалисты Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры вместе с ВКТУ Росрыболовства.

Они провели обследование и пришли к выводу, что рыба погибла из-за того, что волгоградец, который занимается выращиванием овощей, не установил рыбозащитное устройство на водозаборной установке, откуда берет воду для полива. Это и привело к печальным последствиям. По данным прокуратуры ущерб составил 6747 рублей.

По факту выявленных нарушений сотрудники прокуратуры завели на фермера уголовное дело по статье «эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других водных биологических ресурсов». По закону овощеводу грозит либо штраф в размере 200 тысяч рублей, либо до двух лет исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU