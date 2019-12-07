Розыск: на севере Волгограда водитель «ГАЗели» сбил школьницу и сбежал

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-07T08:50:00+03:00

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«Как можно сбить машиной ребенка и сбежать?», - вопрос без ответа. Но спросить у водителя «ГАЗели», который вчера, 6 декабря, так поступил с 13-летней девочкой в Волгограде, очень хочется. И наверняка спросят в полиции, когда найдут.

Случилось это примерно в 10 часов утра в Краснооктябрьском районе.

- Неустановленный водитель на «ГАЗели» белого цвета с надписью на боку «Дона», во дворе дома №13 по улице Библиотечной совершил наезд на 13-летнюю школьницу. При этом водитель не остановился даже помочь ребенку, а скрылся с места происшествия, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Девочке помогли прохожие люди, которые стали свидетелями аварии. Школьницу увезли в больницу. К счастью, все обошлось ушибами без травм.

Полиция разыскивает сбежавшего водителя. Если вы что-то знаете о данном ДТП, обратитесь в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31.

ИСТОЧНИК KP.RU