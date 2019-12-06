2019-12-06T20:55:48+03:00
Общество

Опять прорыв: в Волгограде вновь сотни домов остались без воды и тепла

Авария случилась на улице Козловской в Ворошиловском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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В Волгограде очередная коммунальная авария. На этот раз вечером 6 декабря без тепла и без воды остались жители Ворошиловского района. Рванул трубопровод диаметром 500 мм.

Специалисты ресурсоснабжающей компании оперативно приступили к земляным работам на участке. Задействованы около 30 человек и семь единиц спецтехники. Но пока прорыв не нашли. Копают.

- Чтобы минимизировать неудобства для волгоградцев, специалисты переподключили максимальное число абонентов на другие ветки. 180 многоквартирных домов в зоне отключения остаются с теплом, - отмечают в мэрии Волгограда.

Однако, часть домов сейчас остались без тепла.

- Как только раскопают весь трубопровод на участке, начнут восстанавливать его целостность. Для ускорения работ даже задействовали ресурсную технику, - подчеркивают "КП-Волгоград" в администрации Волгограда.

И добавляют, что полная реконструкция трубопровода запланирована на 2020 год в рамках инвестпрограммы.

Напомним, что пару дней назад большая авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла и воды жителей Спартановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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