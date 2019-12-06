2019-12-06T18:22:46+03:00
Происшествия

20-летней волгоградке - виновнице смертельного ДТП - грозит 7 лет колонии

По вине девушки и второго водителя попавшей в аварию иномарки погибли две женщины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девушка за рулем "Поло" не пропустила "Фольксваген", а водитель "Пассата" ушел на встречную полосу. В итоге виновны оба.Девушка за рулем "Поло" не пропустила "Фольксваген", а водитель "Пассата" ушел на встречную полосу. В итоге виновны оба.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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«Проскочу», - подумала 20-летняя девушка за рулем «Фольксваген Поло», выезжая с второстепенной дороги на трассу «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба». Вот так одно глупое решение стоило жизни двум ее пассажиркам, а ей грозит лишением свободы. Следователи передали в суд дело по факту смертельной аварии, которая произошла ночью 11 июля 2018 года.

Напомним, случилось это у поселка Закутский. 20-летняя автоледи не уступила дорогу «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 29-летний волгоградец. В свою очередь мужчина, пытаясь избежать столкновения и объехать иномарку, вывернул на встречную полосу. Вместо этого усугубил ситуацию. Оба нарушили правила дорожного движения, как итог - жуткая авария. Из троих пассажиров «Поло», одна женщина скончалась на месте, вторая - в больнице Волгограда.

- Экспертизы и исследования подтвердили, что в ДТП виновны оба водителя. Поэтому им обоим предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК, - констатируют в ГУ МВД по региону.

Вину оба водителя признали. - Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Краснослободском районном суде Волгоградской области. Обвиняемым грозит до 7-ти лет лишения свободы, - добавляют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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