2019-12-06T17:44:01+03:00
Общество

Волгоградстат: средняя зарплата у волгоградцев - почти 32 тысячи рублей

Статистика уверяет, что получать мы стали больше на 4,4%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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«Опять цифры с потолка!», «Где они такую зарплату увидели?», - каждый раз возмущаются волгоградцы, когда специалисты Волгоградстата публикуют очередную новость о том, насколько выросла зарплата в регионе и как лучше мы стали жить. И вот опять. Новая статистика уверяет, что с начала этого года зарплата в Волгоградской области у работников крупных, средних и малых организаций выросла на 4,4% по сравнению с январем-сентябрем 2018-го. И на данный момент она составляет 31871 рубль. Правда, стоит оговориться, что речь идет о среднемесячной начисленной заработной плате.

Что удивительно, в ноябре в региональном отделении Фонда соцстраха опубликовали совсем другие цифры. По их данным, средняя заработная плата по региону составляет 28 562,59 рублей. Вместе с тем, у 9528 работодателей средняя зарплата ниже прожиточного минимума (10536 рублей), у 3521 - ниже 12643,20 рублей. То есть, около 30% работодателей Волгоградской области платят зарплату своим сотрудникам ниже минимального размера оплаты труда (12 тысяч рублей). А что в реальности?

ИСТОЧНИК KP.RU

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