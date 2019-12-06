Ночью в Волгограде нетрезвый мужчина разбил магазин

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-06T17:20:17+03:00

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Сколько же неадекватных поступков совершают в Волгограде люди в состоянии алкогольного опьянения. Хроника полиции пестрит ежедневными сообщениями с формулировкой «распитие спиртного закончилось…» и далее вариации - украл, разбил, напал, ограбил… Вот еще одного буйного мужчину засняла камера видеонаблюдения, установленная на доме по улице Невская,5 в Волгограде. Он разгромил магазин, и теперь его разыскивает полиция.

Видеокамера запечатлела, как нетрезвый мужчина в футболке при минус 3 градуса пришел в магазин (который, к слову, специализируется на продаже электротоваров и оборудования) в 01.40 ночи и стал колотить в двери, чтоб ему открыли. Бил сначала руками, потом ногами. Затем с двери переключился на стены, лупил долго. Согда понял, что не откроют, ушел.

Утром в полицию обратились сотрудники магазина на Невской,5. Они обнаружили, что фасадная плитка и панели из металлопластика и аллюминия разбиты. В общей сложности менять надо 11 штук. Суму ущерба устанавливают.

А полиция, тем временем, ищет дебошира.

Приметы разыскиваемого: мужчина, славянской внешности, на вид 35-40 лет. Рост - 175-180 сантиметров, плотного телосложения. Был одет: черные трико, черные ботинки, синяя футболка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/748261" frameborder="0"></iframe> В Волгограде нетрезвый мужчина разбил фасад магазина. Помогите найти дебошира!.

ИСТОЧНИК KP.RU