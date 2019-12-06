Две волгоградки отправятся в колонию за «липовые» экзамены мигрантов

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-06T15:22:38+03:00

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В Волгограде под суд пошли две подружки - Гулбахор Жуманиязова и Галина Сапачева. Женщины устроили заработок на мигрантах. Они выдавали приезжим «липовые» справки.

Дело в том, что любой мигрант для получения патента на работу в России должен прежде сдать экзамен на степень владения русским языком, знания истории и основ законодательства Российской Федерации. Сапачева как раз работала экзаменатором межрегионального центра тестирования мигрантов. К ней и обратилась Жуманиязова. Она предложила волгоградке заработать: мол, с мигрантов деньги, с нее - «липовые» справки, что они прошли тестирование. Вскрыли махинации сотрудники регионального УФСБ. Они и вели расследование этого дела. Как установили правоохранители, минимум пять узбеков через этих волгоградок получили нужные документы.

- На суде Сапачева свою вину признала полностью, а вот Жуманиязова - лишь частично. Поэтому и вердикты разные: Жуманиязову отправили на два года в колонию общего режима, а Сапачевой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU