Полиция Волгограда обещает крупное вознаграждение за грабителя банкомата
В Волгограде настоящая эпидемия: вскрывают банкоматы. В последние месяцы сводки полиции просто пестрят: взорвали, повредили, разгромили. Банки подсчитывают убытки, а правоохранители сбились с ног в поисках налетчиков. Они даже готовы заплатить тому, кто сдаст грабителя.
Разыскивают парня, который "обчистил" банкомат, расположенный в жилом доме по улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе. Случилось это, напомним, 8 ноября.
Рано утром в помещение банка зашел молодой человек с рюкзаком за спиной. Убедившись, что никого рядом нет, он достал оборудование, с помощью которого и смог повредить банкомат, и похитить из него все наличные деньги. Парень в ходе грабежа получил травму лица, но успел скрыться до приезда полиции.
Особенности разыскиваемого: при вскрытии терминала грабитель вероятно получил травму лица.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
В ГУ МВД по Волгограду обращаются ко всем, кто возможно, видел налетчика или знает что-либо о совершенном преступлении сообщить информацию по телефонам: дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду – (8442) 93-01-11, 02, либо +7 960 870 00-02 (оперативный сотрудник).
- Конфиденциальность сведений гарантируется. За достоверную информацию о личности причастного к совершению преступления будет выплачено крупное денежное вознаграждение, - обещают в ведомстве.
Кого разыскивают?
Мужчина, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, волос темный. В день совершения преступления был одет в темные куртку, джинсы, кроссовки. Напомним, что при совершении преступления вероятно получил травму лица.
ИСТОЧНИК KP.RU