Полиция Волгограда обещает крупное вознаграждение за грабителя банкомата

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-06T14:50:58+03:00

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В Волгограде настоящая эпидемия: вскрывают банкоматы. В последние месяцы сводки полиции просто пестрят: взорвали, повредили, разгромили. Банки подсчитывают убытки, а правоохранители сбились с ног в поисках налетчиков. Они даже готовы заплатить тому, кто сдаст грабителя.

Разыскивают парня, который "обчистил" банкомат, расположенный в жилом доме по улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе. Случилось это, напомним, 8 ноября.

Рано утром в помещение банка зашел молодой человек с рюкзаком за спиной. Убедившись, что никого рядом нет, он достал оборудование, с помощью которого и смог повредить банкомат, и похитить из него все наличные деньги. Парень в ходе грабежа получил травму лица, но успел скрыться до приезда полиции.

Особенности разыскиваемого: при вскрытии терминала грабитель вероятно получил травму лица.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В ГУ МВД по Волгограду обращаются ко всем, кто возможно, видел налетчика или знает что-либо о совершенном преступлении сообщить информацию по телефонам: дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду – (8442) 93-01-11, 02, либо +7 960 870 00-02 (оперативный сотрудник).

- Конфиденциальность сведений гарантируется. За достоверную информацию о личности причастного к совершению преступления будет выплачено крупное денежное вознаграждение, - обещают в ведомстве.

Кого разыскивают?

Мужчина, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, волос темный. В день совершения преступления был одет в темные куртку, джинсы, кроссовки. Напомним, что при совершении преступления вероятно получил травму лица.

ИСТОЧНИК KP.RU