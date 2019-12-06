В Волгоградской области за год изъяли 160 кило наркотиков

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-06T14:25:52+03:00

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Печально, но в этом году работы у сотрудников волгоградского подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков не убавилось. Почти ежедневно ловят «закладчиков» и курьеров. В этом году, например, полицейские уже изъяли у них более 160 килограмм наркотических средств!

Ловят на только посредников, главная цель наркополицейских - «раскрутить» всю цепочку поставок в регион наркотиков. Надо сказать, что в этом году им удалось разоблачить 31 такую группировку. В том числе «прикрыли» и интернет-магазин, который распространял наркотики по 42-м регионам России.

- С начала года полицейскими пресечено 1,5 тысячи наркопреступлений, выявлено 30 наркопритонов, вскрыто 19 фактов контрабанды сильнодействующих веществ, - отчитываются в ведомстве.

Сегодня, 6 декабря, подразделению наркоконтроля исполняется 28 лет. И за каждой их цифрой - жизнь. Они спасают тех, кто «подсел» на наркотики, и тех, кто думает, что на них можно заработать легкие деньги. В последнее время в этой «бизнес» все чаще вовлекают молодых людей, для которых такой «заработок» заканчивается трагически - лишение свободы до двадцати лет – и поломанные человеческие судьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU