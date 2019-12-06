В Волгограде фирма заплатит полумиллионный штраф за мигранта-взяточника

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-06T14:07:22+03:00

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Сколько раз полиция повторяет: брать на работу мигрантов без правильно оформленных документов - нарушение закона, которое карается очень строго. Но все равно находятся «сердобольные». Одна из таких волгоградских компаний - ООО «Торговый дом «ВВК» теперь заплатит 500 тысяч рублей за то, что преступили закон.

Началось все с проверки: в компанию нагрянула полиция с проверкой, и выявила ряд нарушений миграционного законодательства. Сотрудник компании, понимая, чем чреваты последствия, пошел на еще один глупый шаг - он предложил полицейскому взятку в размере 50 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол на «Торговый дом «ВКК». Полицейский отказался, а на взяточника завели уже уголовное дело.

- По закону «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ, - поясняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На компанию подали в суд, который и признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере полмиллиона рублей. Штраф фирма уже оплатила.

ИСТОЧНИК KP.RU