В Волгоградской области открыли дорогу, которую строили 40 лет

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-06T16:15:50+03:00

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Дорогу, которая соединила Урюпинский и Алексеевский районы Волгоградской области, волгоградцы ждали долгих 40 лет. Жители этих мест добирались из одного райцентра в другой в объезд. Теперь их путь сократился на 70 километров! Эту двухполосную 18-километровую магистраль местные уже назвали дорогой жизни.

- Раньше мы к бабушке в объезд ехали 40 минут, а теперь за 20 минут будем добираться, - говорит пятиклассница Ульяна Гарсия из Урюпинского района, которой выпала честь торжественно запустить движение по новой магистрали.

Идея построить такую дорогу была еще в 70-х годах прошлого века. Тогда даже приступили к возведению, причем строить начали одновременно - со стороны Урюпинска и станицы Алексеевской. Но что-то пошло не так и объект заморозили. На 40 лет.

- Для реализации проекта потребовалось провести реконструкцию моста, пролегающего через реку Бузулук и озеро Чиганак. Всего в составе объекта 12 съездов. Установлены остановочные павильоны и дорожные знаки, появилось ограждение, нанесена разметка.

- Реализовать такой крупный и сложный проект в столь короткое время было бы невозможно без слаженной работы всех структур, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на открытии магистрали.

В планах установить здесь посты весогабаритного контроля.

- Следующим шагом станет строительство асфальтированных подъездных путей к поселку Провоторский и хутору Лучновский, -уточняют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU