2019-12-06T13:32:25+03:00
Происшествия

В Астрахани супруги пенсионеры сварились в кипятке из лопнувшей трубы

В квартире инвалидов рванула труба горячего водоснабжения и пара не смогла выбраться из «бани»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В Астрахани на скамью подсудимых отправили директора ООО «Центр управления многоквартирными домами», по вине которого погибла пожилая супружеская пара. Из-за халатности инвалиды буквально сварились в кипятке.

Эта жуткая история произошла ночью с 13 на 14 февраля 2018-го в квартире, где проживали 71-летний мужчина и его 78-летняя супруга. Пенсионеры были инвалидами и с трудом передвигались, но жили потихоньку сами. В ту ночь у них рванула труба с горячей водой и они стали топить жильцов по соседству. Соседи позвонили службу спасения и детям стариков. Когда спасатели и родственники приехали, пенсионеры уже были мертвы. В квартире при этом было так жарко, что горячий воздух обжигал тела. Измерили температуру - более 80 градусов, при этом пол был покрыт водой.

- В ходе следствия была установлена причина смертельного ЧП. Как выяснилось, еще летом 2017-го в ванной комнате указанной квартиры на стояке горячего водоснабжения образовалась течь. Старики вызвали «аварийку». Те приехали, поставили на трубу хомут, при этом не сказали пенсионерам, что данная труба предназначена для системы холодного водоснабжения, а не для кипятка, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Из-за горячей воды труба и расплавилась и рванула, превратив квартиру в смертельную «баню».

- Директор ООО «Центр управления многоквартирными домами» не принял должных мер по устранению неисправности трубы, а также не выслал аварийную бригаду рабочих для ликвидации аварии, что привело к ЧП, - подтверждают следователи.

Потому они и завели на него уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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