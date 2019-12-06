2019-12-06T13:14:59+03:00
Происшествия

Следователи Волгограда нашли убийцу, который скрывался 17 лет

Мужчина прятался долгие годы у родственников в Адыгее
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На момент убийства мужчине было 27 лет. Сегодня ему 44, и он все равно отправится за решетку.На момент убийства мужчине было 27 лет. Сегодня ему 44, и он все равно отправится за решетку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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17 лет волгоградец скрывался от правоохранителей. 17 лет он прятался, после того, как убил знакомого. Но зря надеялся избежать наказания - его нашли и он ответит по всей строгости закона. Следователи завершили расследование убийства, совершенного в далеком 2002 году.

Как рассказали «КП-Волгоград», случилось это 12 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда. Мужчина (которому на тот момент было 27 лет) пришел поздно вечером к 40-летнему знакомому и стал требовать вернуть долг. Денег у последнего не было, поэтому между мужчинами вспыхнул конфликт. В порыве гнева молодой парень схватил нож и ударил в грудь оппоненту. Мужчина скончался от полученных травм.

Тогда, по «горячим следам» следователям СУ СК по Волгоградской области удалось установить все обстоятельства убийства и даже вычислить преступника. Однако, за это время убийца успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Но нашли только в июне текущего года.

- Его задержали в одном из сел республики Адыгея, где на протяжении длительного времени прятался у родственников. Он категорически отрицал свою причастность к убийству. Но следователям удалось собрать неопровержимые доказательства его вины. Нашли даже свидетелей, на глазах которых произошло преступление: они уверенно узнали в задержанном убийцу, - подчеркивают в региональном следственном комитете. - Расследование завершено. Убийце предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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