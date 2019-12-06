2019-12-06T12:41:16+03:00
Общество

Трассы Волгоградской области обрабатывают от гололеда

Состояние дорог требует особого внимания в центре и на юге региона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так сейчас выглядит московская трасса. Фото с камер ФКУ Упрдор Москва-ВолгоградТак сейчас выглядит московская трасса. Фото с камер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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Первый снег и вскоре сменивший его ледяной дождь превратил дороги Волгоградской области в ледяную пустошь. С тех пор дорожные службы находятся в постоянной боеготовности. Только за последние сутки на федеральные и региональные трассы региона высыпали более 2,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Особого внимания требуют дороги в центральных районах и на юге региона. Ситуацию на трассах мониторят круглосуточно. На случай разгула стихии в области имеется порядка 500 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, более ста единиц техники чистили и обрабатывали от гололеда межмуниципальные и региональные трассы Волгоградской области. Им потребовались 1283 тонны реагентов. На федеральных трассах, по информации ФКУ Упрдор Москва - Волгоград, дежурят около 59 машин. За сутки на дороги высыпали 1262 тонны песка с солью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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