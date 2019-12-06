2019-12-06T12:15:48+03:00
Общество

Письмо Деду Морозу в Волгограде можно отправить через Роспотребнадзор

А взрослые в это время могут получать консультацию специалистов в общественных приемных
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Письма отправят Деду Морозу в Великий Устюг.Письма отправят Деду Морозу в Великий Устюг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Перед Новым годом всем хочется чуда или как минимум решения своих давних проблем и неурядиц. Необычную акцию запустил к празднику волгоградский Роспотребнадзор. С 6 по 25 декабря 2019 года в общественных приемных регионального управления малыши смогут написать и отправить письмо Деду Морозу. Письма детворы сотрудники федерального ведомства обещают не читать, а отправить прямиком к главному Деду Морозу России в Великий Устюг. Родителям тем временем помогут решить проблемы.

- Взрослые, пока их дети будут писать письма Деду Морозу, смогут получать консультацию специалистов, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общественная приемная Роспотребнадзора в Волгограде находится на проспекте Ленина, дом 50 Б, в кабинете 108. Работает она в будние дни с 8.30 до 17.00, с перерывом на обед с 12.30 до 13.00. Адреса приемных в районах можно узнать на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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