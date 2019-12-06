Начальник Волгоградского УФСБ переедет в Москву

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-06T09:19:36+03:00

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На прошедшей в Москве 5 декабря 2019 года внеочередной Всероссийской конференции общества «Динамо» сменили руководителя. Вместо Владимира Стржалковского председателем общества избрали нынешнего начальника Волгоградского УФСБ России Анатолия Гулевского, который последние четыре года также руководил волгоградским отделением спортивного общества. Новая должность не предполагает удаленной работы, так что 57-летний Гулевский вскоре переедет в Москву. А в Волгоградском УФСБ теперь ждут нового начальника.

Напомним, УФСБ России по Волгоградской области Гулевский возглавил в апреле 2014 года. Генерал-майор приехал в регион из Дагестана. В органах ФСБ служит с 1987 года. Среди его наград орден «За военные заслуги», медали «За участие в контртеррористической операции», «За службу в контрразведке», а также знак «За заслуги в развитии динамовского движения» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU