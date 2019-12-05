В Волгограде суд арестовал военного, который делал закладки
5 декабря Волгоградский гарнизонный суд выбрал меру пресечения для военного, который служит в одной из частей на территории Волгоградской области. Мужчину обвиняют в сбыте наркотиков.
Как считают следователи, молодому человеку предложили дополнительный заработок. Нужно было забирать товар – гашиш, затем фасовать его по пакетам и делать закладки. Ими впоследствии пользовались наркоманы. Во время попытки забрать очередной пакет для дальнейшего распространения волгоградца задержали с поличным.
Военный просил отпустить его под домашний арест. Мол, он никуда не сбежит и будет ждать суда под присмотром близких.
Но суд согласился с требованием следователей, которые считали, что нужен реальный арест. Молодой человек будет в СИЗО еще два месяца, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Возможно, за это время расследование завершится. Если нет, то суду снова предстоит определяться с мерой пресечения. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU