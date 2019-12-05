В Волгограде суд арестовал военного, который делал закладки

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-05T20:34:54+03:00

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5 декабря Волгоградский гарнизонный суд выбрал меру пресечения для военного, который служит в одной из частей на территории Волгоградской области. Мужчину обвиняют в сбыте наркотиков.

Как считают следователи, молодому человеку предложили дополнительный заработок. Нужно было забирать товар – гашиш, затем фасовать его по пакетам и делать закладки. Ими впоследствии пользовались наркоманы. Во время попытки забрать очередной пакет для дальнейшего распространения волгоградца задержали с поличным.

Военный просил отпустить его под домашний арест. Мол, он никуда не сбежит и будет ждать суда под присмотром близких.

Но суд согласился с требованием следователей, которые считали, что нужен реальный арест. Молодой человек будет в СИЗО еще два месяца, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Возможно, за это время расследование завершится. Если нет, то суду снова предстоит определяться с мерой пресечения. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU