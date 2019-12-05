В «Колизей» переселяют жильцов из аварийных общежитий

СЕГОДНЯ 20:08 2019-12-05T20:08:10+03:00

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Этого часа многие волгоградцы ждали не один десяток лет. Они жили в ужасных условиях, зачастую с опасностью для жизни, в домах, которые могли обрушиться в любой момент жильцы. Теперь у них ключи от новых квартир с отделкой в только что построенных домах. Десятки жителей аварийных домов побывали в квартирах, которые для них купили городские власти в ЖК «Колизей» в Кировском районе Волгограда. Всего же чиновники купили 40 квартир по адресам: на улице Токарева,1, по улице 70-летия Победы, 3, 4, 6, 8, по улице 35-ой Гвардейской дивизии, 40, по улице Вучетича, 3,6, на улице Марийской, 7, в поселке Саши Чекалина, 8 и на улице Жолудева,14,20. Так что жильцам этих домов предстоит познакомиться с новыми соседями.

Жилье для переселенцев зачастую больше, чем их предыдущее, чему новые жильца очень рады.

Кстати, у людей был выбор: взять денежную компенсацию или готовые квадратные метры. Нашлись желающие и по одному варианту и по другому. Кстати, для желающих расшириться предлагали ипотеку с господдержкой. Пять лет им будут компенсировать проценты по кредиту.

ИСТОЧНИК KP.RU