«Послать всех на…»: антимонопольщики запретили в Волгограде неэтичную рекламу

СЕГОДНЯ 19:14 2019-12-05T19:14:32+03:00

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Волгоградские антимонопольщики в этом году рьяно взялись за рекламу, которой без меры «потчуют» волгоградцев. Взялись не забавы ради, а чтобы приструнить креативных рекламщиков, которые переходят все грани приличия в погоне за клиентом. Вот очередной «шедевральный» слоган, который смутил экспертов: «Послать всех на… шашлык. Слабо? Да!?» на фоне висящих на ветках галстука и рубашки.

Вот, что можно подумать, читая эти строки? А ведь это реклама кетчупа, а не то, что вы подумали.

- Члены Экспертного совета УФАС пришли к выводу, что в рассматриваемой рекламе используется устойчивое бранное выражение. Подобные фразы не допустимы с точки зрения действующих норм морали и нравственности, - к такому выводу пришли эксперты.

И возбудили дело об административном правонарушении на этих рекламодателей.

- Этот год выдался «урожайным» на выявление нами фактов неэтичной рекламы, что указывает на проблемы с чувством меры у рекламщиков. В новом году предлагаем им повысить уровень своих духовности и моральной зрелости. Тем более что сегодняшние средства получения информации предоставляют для этого широчайшие возможности, - обратился к креативным менеджерам руководитель регионального УФАС Роман Лучников.

ИСТОЧНИК KP.RU