«Ротор» набирает юных волгоградцев в школу футбола и регби

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-05T18:58:08+03:00

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Спортивный клуб «Ротор» будет сам воспитывать звезд футбола и регби. Учить и тренировать решили с детства. Поэтому проводят отбор юных спортсменов в школу футбола и регби.

Так, 6 декабря в культурно-спортивном комплексе «Газпром» (ул. Козловская, д. 69) пройдет день открытых дверей. Будут отбирать детвору 2011 года рождения для занятий футболом. Поэтому, если ваш ребенок грезит футболом и горит желанием связать свою жизнь с этим видом спорта, приходите!

- Обязательно при себе иметь медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой, и спортивную форму (шорты, футболка, кроссовки), - акцентируют внимание родителей в СК «Ротор».

Предварительная запись по телефону 26-77-13.

Также идет набор детей в группу регби.

- В регби есть ценности, которые дают ребенку жизненный ориентир, внутренний стержень. Эти ценности такие простые с одной стороны: дисциплина, уважение, взаимоподдержка, но, с другой, именно они воспитывают характер, помогают дойти до победы, найти друзей на всю жизнь, - подчеркивают в «Роторе».

Тренировки проходят по адресу: спортивный комплекс «Альянс-Баскет», (улица Пугачевская, 7Г).

Расписание: вторник — 15:00-16:00, четверг — 15-00-16:00

Тренер - Юрий Александрович Кузнецов (8 (937) 827 19 20).

ИСТОЧНИК KP.RU