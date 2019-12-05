«Ротор» набирает юных волгоградцев в школу футбола и регби
Спортивный клуб «Ротор» будет сам воспитывать звезд футбола и регби. Учить и тренировать решили с детства. Поэтому проводят отбор юных спортсменов в школу футбола и регби.
Так, 6 декабря в культурно-спортивном комплексе «Газпром» (ул. Козловская, д. 69) пройдет день открытых дверей. Будут отбирать детвору 2011 года рождения для занятий футболом. Поэтому, если ваш ребенок грезит футболом и горит желанием связать свою жизнь с этим видом спорта, приходите!
- Обязательно при себе иметь медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой, и спортивную форму (шорты, футболка, кроссовки), - акцентируют внимание родителей в СК «Ротор».
Предварительная запись по телефону 26-77-13.
Также идет набор детей в группу регби.
- В регби есть ценности, которые дают ребенку жизненный ориентир, внутренний стержень. Эти ценности такие простые с одной стороны: дисциплина, уважение, взаимоподдержка, но, с другой, именно они воспитывают характер, помогают дойти до победы, найти друзей на всю жизнь, - подчеркивают в «Роторе».
Тренировки проходят по адресу: спортивный комплекс «Альянс-Баскет», (улица Пугачевская, 7Г).
Расписание: вторник — 15:00-16:00, четверг — 15-00-16:00
Тренер - Юрий Александрович Кузнецов (8 (937) 827 19 20).
ИСТОЧНИК KP.RU