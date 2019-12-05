2019-12-05T18:37:09+03:00
Общество

В шести школах Астрахани подростки продавали снюс ученикам

Шесть школьников привлекли к ответственности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Проблему стремительного распространения снюса (жевательного табака) в астраханских учебных заведениях сегодня, 5 декабря, поднял на заседания региональной антинаркотической комиссии глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

- Для подростков это первый шаг к употреблению более серьёзных наркотиков, - считает губернатор.

И поддержал инициативу депутатов Госдумы РФ принять закон о запрете продажи снюса на территории России. А пока он еще разрешен, потребовал от полиции усилить контроль за тем, чтобы ограничить несовершеннолетних в регионе от «никотиновых конфеток».

- Факты продажи подросткам в продуктовых магазинах никотиносодержащих смесей были выявлены в Ленинском и Кировском районах Астрахани и в Камызякском районе. Выявили 102 точки, где в свободной продаже был снюс, причем одна из них - это крупный сетевой магазин, - доложил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области Анатолий Штумф. - Есть информация о том, что в шести учебных заведениях Астрахани и области подростки распространяют «жевательный табак» школьникам и студентам. В отношении шести учащихся составлены протоколы об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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