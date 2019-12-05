В Волгограде полностью заменили трубу, из-за прорыва которой Спартановка осталась без тепла

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-05T18:26:00+03:00

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Коммунальщики Волгограда приняли решение полностью заменить участок трубы, на котором вчера, 4 декабря, произошел крупный прорыв. Напомним, из-за ЧП целый микрорайон Спартановка на севере Волгограда на полдня остался без тепла и воды. К утру 5 декабря аварию устранили и ресурсы жителям подали. Однако, проблема осталась.

- Дело в том, что рванула труба нетипичного сечения 377 мм, которая была проложена десятилетия назад. Такие трубы сегодня никто и нигде не использует. Поэтому и данный трубопровод ни разу комплексно не ремонтировался: сложно было подобрать фрагмент аналогичного сечения, а с переходниками на другие трубы предпочитали не заморачиваться, - поясняют в мэрии Волгограда. - Было принято решение полностью заменить изношенный участок трубопровода на новый 400 мм (стандартное сечение).

Чтобы провести такой большой объем работ, пришлось задействовать семь единиц спецтехники, в том числе автокран и экскаватор, а также 15 рабочих.

- На время проведения работ было сброшено порядка 300 кубометров воды. Это довольно большой объем. После ликвидации аварии такой же объем воды надо было закачать обратно в магистраль, причем делать это постепенно, чтобы не допустить гидроударов. Это один из факторов того, что аварию устраняли всю ночь до утра. Кроме того, потребовалось время, чтобы наполнить всю систему и подвести теплоноситель к вводам в жилые дома.

На данный момент все жители Спартановки с отоплением и водой.

ИСТОЧНИК KP.RU