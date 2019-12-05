2019-12-05T16:39:22+03:00
Общество

В микрорайоне «Долина» в Волгограде поставят новые светофоры

Теперь перекресток улиц Шумского и Степанищева будет регулируемым
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Микрорайон «Долина» в Советском районе Волгограда развивается и строится очень стремительно. С каждым месяцем здесь все больше молодых семей, и, конечно же, машин. Движение стало таким интенсивным, что автомобили и пешеходы (а в их числе и ученики новой школы № 55) уже не могут поделить дорогу. И в мэрии Волгограда приняли решение сделать перекресток улиц Шумского и Степанищева регулируемым. Сейчас там рабочие устанавливают новые светофоры.

- На металлических опорах рабочие смонтировали восемь транспортных и шесть пешеходных светофоров. Режим их работы рассчитан именно для этого перекрестка, при настройках специалисты учитывали средний суточный и максимально возможный трафик транспорта, движущегося по обеим улицам. В ближайшие дни светофоры начнут подключать к электросети и тестировать, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

И отмечают, что установка новых светофоров ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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