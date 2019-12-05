В Волгограде здорового мальчика выставили пострадавшим в ДТП, взломав страничку его матери

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-05T16:30:33+03:00

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«Сегодня, 3.12 случилось ужасное горе, моего сына сбила машина, когда мы переходили дорогу на зеленый свет. Эта сволочь водитель сбил его на всей скорости и потом скрылся. Вадик сейчас в реанимации с открытой травмой черепа. Ему нужна титановая пластина. Операцию сделают бесплатно, но покупать ее надо в частных клиниках. Собрали 970 тысяч, нужно еще 430. Помогите. в понедельник все отдам».

Такой пост от имени волгоградки появился с фотографиями симпатичного мальчишки в Инстаграме 4 декабря. Прилагался к нему и счет, на который можно кинуть деньги. Он быстро разлетелся по волгоградским соцсетям. Многие знакомые и даже незнакомые люди решили помочь – уж очень убедительно звучала просьба. Самые бдительные решили позвонить несчастной матери. И правильно сделали. Ведь женщина понятия не имела ни о какой аварии. Ее сын второклассник жив-здоров и прекрасно себя чувствует, а ее страницу взломали.

Сколько мошенники собрали денег – неизвестно. Пост еще гуляет по сетям и размещен на страничке мамы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в волгоградской полиции, в последнее время это достаточно распространенное преступление. Аферисты крадут страничку со всеми фотографиями и всей личной информацией. При современных технологиях сделать это не так сложно.

Уголовное дело возбудить можно, только если есть заявление от пострадавших. В данном случае от родителей мальчика и тех, кто перевел деньги аферистам. Правда, найти преступников очень сложно. Практически невозможно.

В июне 2019 года полицейские возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество. Акаунт волгоградки в инстаграме взломали и также выложили просьбу помочь деньгами на операцию.

Поэтому внимательно следите за своими страницами в соцсетях, не заходите с чужих компьютеров. Не верьте словам. Убедитесь, что знакомым действительно нужна помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU