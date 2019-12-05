Глава Астраханской области подарил футболистам, спасшим из реки пенсионерку, памятные часы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-05T16:27:51+03:00

Глава Астраханской области пригласил героев, чтобы лично сказать им спасибо. Фото с личной странички в инстаграме Игоря Бабушкина.

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Счастливая история спасения астраханскими футболистами тонущей в ледяной реке пенсионерки облетела всю округу и дошла до губернатора региона Игоря Бабушкина. Сегодня, 5 декабря, глава пригласил трех героев к себе в кабинет, чтобы лично сказать им спасибо и вручить памятные подарки.

Напомним, история эта приключилась 1 декабря в селе Икряное Астраханской области. В тот день шел матч между командами «Трансгаз-2-ДЮСШ №1 Икринянского района», когда вдруг игроки обратили внимание на тонущего человека в реке Хурдун (которая протекает рядом с футбольным полем). Тонула женщина. Трое парней без раздумья прыгнули в ледяную воду и вытянули пенсионерку. Более того, парни даже оказали ей первую медпомощь и буквально вытянули с того света до приезда «скорой».

- Я хочу, чтоб все знали имена этих ребят-героев: 22-летний Роман Исаев (уроженец села Икряное), его односельчанин 21-летний Петр Хачиров и 29-летний Фарид Шахбазов (уроженец города Баку). Сегодня встретился с ними: абсолютно простые, скромные парни. Отслужили срочную службу, работают, продолжают учебу, играют в футбол. Ребята играли в разных командах, но перед общей задачей мгновенно скоординировали свои действия и спасли человеческую жизнь, - с искренними словами благодарности пишет на своей страничке в инстаграме губернатор региона.

В знак благодарности Игорь Бабушкин подарил парням памятные часы. А еще сообщил, что сейчас по линии МЧС рассматривается вопрос о награждении их государственной наградой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/747534" frameborder="0"></iframe> Футболисты прервали матч и спасли женщину, упавшую с моста в реку.Видео: vk.com/sudostroitel

ИСТОЧНИК KP.RU