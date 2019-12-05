2019-12-05T15:47:34+03:00
Происшествия

В Астрахани под суд отправили зампредседателя регионального правительства

Олега Полумордвинова обвиняют в превышении полномочий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Олег Полумордвинов выписал коллеге-чиновнику выплату в размере 670 тысяч рублей.Олег Полумордвинов выписал коллеге-чиновнику выплату в размере 670 тысяч рублей.
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В последние полгода Астрахань гремит громкими уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников. Ранее за махинации с капремонтами и аварийным жильем под суд пошли сразу три министра, а сегодня, 4 декабря, на скамью подсудимых отправили (теперь уже бывшего) заместителя председателя правительства Астраханской области Олега Полумордвинова (кстати, до того он был главой администрации Астрахани). Его обвиняют по статье «превышение должностных полномочий».

Как установили следователи астраханской полиции, Полумордвинов незаконно подписал распоряжение, которым выписал социальную выплату своему коллеге-чиновнику. Причем сумма «премии» немаленькая - свыше 670 тысяч рублей. И чиновник точно знал, что никаких оснований для выплаты такого пособия не существует.

- Данный факт выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. Уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, - добавляют «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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