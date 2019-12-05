В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 26-летней девушки

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-05T15:38:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодую женщину, лежащую на козырьке заметили жители шестнадцатиэтажки по улице 39-я Гвардейская, 30. Они сразу позвонили в «скорую» и полицию. Когда медики приехали, женщина не дышала. Она умерла сразу после удара о бетонную конструкцию. По предварительным данным, волгоградка упала с балкона одного из лестничных пролетов – козырек как раз под ними.

С какого этажа – сейчас выясняют специалисты. Пока известно, что погибшей 26 лет, она волгоградка. В карманах нашли документы, деньги. Сейчас следователям СУ СК по Волгоградской области предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. На месте работает оперативная группа.

Возможно, девушка сама сделала роковой шаг, возможно, ей помогли. Также предстоит выяснить, живет ли она в этом доме или пришла сюда намеренно. Тех, кто видел обстоятельства гибели волгоградки, просят сообщить об этом следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU