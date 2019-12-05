Полицейские спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-05T14:49:20+03:00

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Второй день рождения может отмечать 60-летний житель Уренгоя 5 декабря. Мужчине спасли жизнь волгоградские полицейские.

Лейтенант полиции Александр Шеховцев и младший лейтенант полиции Юрий Кипеня с утра находились на патрулировании. Следили за дорожной ситуацией на федеральной трассе Волгоград-Саратов. В маршруте в этой утро было и село Торповка. Населенный пункт находится возле магистрали, поэтому туда часто заезжают экипажи ДПС.

Мужчины обратили внимание на автомобиль Hyundai ix35, который стоял прямо на середине улицы Молодежная. Они подъехали к иномарке, заглянули внутрь и увидели водителя, у которого были закрыты глаза. Автомобилист никак не отреагировал на их появление. Стражи порядка поняли, что мужчине нужна помощь. Они открыли машину, владелец авто с трудом мог говорить. Полицейские вызвали «скорую», а пока ждали ее, пытались помочь человеку, у которого произошел инсульт.

Медики забрали автомобилиста в больницу. Сейчас он находится под присмотром врачей, состояние тяжелое, но жить он будет. Известно, что мужчина - житель Уренгоя. Он почувствовал себя плохо и съехал с федеральной трассы на второстепенную дорогу – как раз в село Торповка. Если бы не стражи порядка, то мужчина погиб бы.

ИСТОЧНИК KP.RU