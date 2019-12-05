Директор лицея отдала 86 тысяч рублей мошенникам на банкет ревизорам

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-05T14:50:06+03:00

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На телефон директора профессионального лицея имени Невского в Краснослободске 3 декабря позвонил мужчина. Он представился начальником отдела выездных проверок администрации Волгоградской области и сообщил, что к ним собирается большая ревизия. И чтобы она прошла достойно и без замечаний, которые влекут за собой штрафы, нужно встретить гостей хорошим банкетом. Именно по этому поводу он звонит. Торжественный обед администрация закажет сама - вкусы чиновников надо еще угадать, но нужно только оплатить счет – 86 тысяч рублей.

Так как это все неофициально, то нужно перевести сумму на телефоны. И женщина отправилась в салон сотовой связи: распределила деньги на несколько номеров.

Опомнилась она чуть позже, когда чиновник из администрации отключил телефон. Она через знакомых уточнила, собираются ли их проверять и поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело по факту преступления.

Кстати, это первое подобное мошенничество. В прошлом году руководителей бюджетных организаций обманывали лже-прокурорские работники.

ИСТОЧНИК KP.RU