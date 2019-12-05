Волгоградка ищет свидетелей аварии, когда ее с двухлетним ребенком сбил трамвай

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-05T14:54:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария в Ворошиловском районе произошла 3 декабря вечером на улице Буханцева. Трамвай под управлением 39-летней женщиной въезжал на кольцо в районе остановки Родомская. Но по невыясненным пока причинам не сработали стрелки перевода трамвайной линии, и задние колеса продолжили движение прямо. Трамвай резко развернуло под углом. Махина зацепила 27-летнюю женщину, которая держала за руку свою двухлетнюю дочь. Мать и ребенок получили травмы. Женщина самостоятельно вызвала "скорую". Врачи отвезли ее с дочкой в больницу с травмами головы.

Пострадавшая волгоградка ищет в соцсетях свидетелей ДТП.

- Водитель утверждает, что нас не задело и дает ложные данные. Нужны свидетели, кто это видел, - просит женщина.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU