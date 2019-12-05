2019-12-05T11:53:13+03:00
Общество

Авикомпанию оштрафовали за невозврат денег заболевшему перед рейсом пассажиру

Перевозчика обязали заплатить 38 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина смогла отсудить и стоимость билетов, и моральную компенсацию за переживания.Женщина смогла отсудить и стоимость билетов, и моральную компенсацию за переживания.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Семья из Волгограда решила съездить в отпуск в Санкт-Петербург. Решили воспользоваться одной из авиакомпаний. Купили билеты заранее на июнь на троих в обе стороны за 42 319 рублей. Но перед поездкой женщине стало плохо, ее в срочном порядке госпитализировали в Москву. Волгоградка направила за два дня до вылета сообщение в авиакомпанию о том, что они вынуждены отменить свою поездку и попросила вернуть стоимость билетов. К письму приложила все необходимые подтверждающие документы, что она действительно находится в больнице в столице по экстренным показаниям.

Но перевозчик решил, что это совсем не уважительная причина для отмены: мод не доказаны обстоятельства, препятствующие вылету.

После того, как женщину выписали из больницы, она обратилась в суд с требованием выплатить деньги, неустойку и также моральную компенсацию за подобное отношение.

Авиакомпания перевела на счет женщины 41490 рублей.

Но суд также взыскал с ООО в стоимость билета в размере 829 рублей, неустойку – 20 000 рублей, компенсацию морального вреда – 5000 рублей, а также штраф в пользу потребителя - 12 914 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Решение может быть обжаловано и в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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