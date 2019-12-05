2019-12-05T10:42:34+03:00
Происшествия

Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина

Она получила ожоги второй степени
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Астраханской областиФото: ГУ МЧС по Астраханской области
Изменить размер текста:

Хлопок газа в частном доме произошел в половине шестого утра 5 декабря в Енотаевском районе Астраханской области. По улице Советской №146 в селе Енотаевка внезапно рвануло. Разрушилась целая кирпичная стена. Соседи сразу же сообщили об этом в экстренные службы. На место примчались сотрудники регионального ГУ МЧС. Они экстренно вывели на улицу единственную пострадавшую – 57-летнюю хозяйку дома. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали женщину, у него ожоги второй степени. А спасатели осмотрели дом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области, причиной ЧП стал пропановый баллон, который астраханка использовала для приготовления пищи. Сам дом был отрезан от центрального газоснабжения. По факту проводится проверка, пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту
В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей
В Волгограде должник по алиментам лишился элитного «BMW» с блатными номерами
Спартановка осталась без воды и тепла из-за коммунальной аварии
Игроки «Ротора» Султонов и Байрыев - лучшие футболисты ноября в ФНЛ
Следователи Астрахани спустя 15 лет нашли убийцу пенсионерки
Волгоградцам упростили процедуру покупки муниципального жилья
Художнику Владиславу Ковалю вручили высшую награду Волгограда
Десять килограммов черной икры нашли в багажнике астраханца
В Волгограде половина многоэтажек перешла на прямые договора с Концессиями
В Астрахани снюс продают детям вместе с шоколадками
В Волжском женщина подделала паспорт, чтобы взять кредит
Под Волгоградом на инвалида повесили 45-тысячный долг за отключенную воду
Волгоградская область получила из госказны дополнительно полтора миллиарда рублей
В Волгограде мошенники рассылают штрафы от имени Роспотребнадзора
В волгоградские больницы отправили еще 29 новых санитарных машин
Волгоградка ложно обвинила зятя в насилии, рабстве и терроризме
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Жителям предлагают проголосовать за образ идеального Волгограда и области
Под Волгоградом нашли челюсть доисторической рыбы, жившей 300 миллионов лет назад
Под Волгоградом силовики проводят антитеррористические учения
Под Волгоградом мужчина пытался зарезать бывшую жену за отказ жить вместе