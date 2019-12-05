Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-05T10:42:34+03:00

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Хлопок газа в частном доме произошел в половине шестого утра 5 декабря в Енотаевском районе Астраханской области. По улице Советской №146 в селе Енотаевка внезапно рвануло. Разрушилась целая кирпичная стена. Соседи сразу же сообщили об этом в экстренные службы. На место примчались сотрудники регионального ГУ МЧС. Они экстренно вывели на улицу единственную пострадавшую – 57-летнюю хозяйку дома. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали женщину, у него ожоги второй степени. А спасатели осмотрели дом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области, причиной ЧП стал пропановый баллон, который астраханка использовала для приготовления пищи. Сам дом был отрезан от центрального газоснабжения. По факту проводится проверка, пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU