2019-12-05T09:53:59+03:00
Происшествия

Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту

Женщина лишилась 78 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
С карты женщины списали 78 тысяч рублей.С карты женщины списали 78 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Бабушки почти перестали верить сообщениям аферистов о ДТП с внуками. Поэтому аферисты переключились на обман с банковскими картами. Обычно просят сообщить данные на «пластике» под предлогом безопасности. Но мошенники пошли дальше. На телефон 45-летней жительницы Елани позвонил мужчина. Он представился работником службы безопасности банка. Собеседник сообщил о риске списания денег посторонними лицами. Но не стал просить информацию по карте, а предложил подключить специально приложение, которое обезопасит ее счет. Так женщина и сделала. Но таким образом дала доступ к своей карте мошенникам.

Они списали 78 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. По факту преступления возбудили уголовное дело. Следователи занимаются розыском преступника.

- Проявляйте бдительность при общении с неизвестными, которые представляются работниками служб безопасности банков. Не выполняйте их указания. При возникновении сомнений в сохранности денежных средств, лично обратитесь в ближайшее банковское учреждение или позвоните по номеру указанному на обороте карты, - просят сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина
В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей
В Волгограде должник по алиментам лишился элитного «BMW» с блатными номерами
Спартановка осталась без воды и тепла из-за коммунальной аварии
Игроки «Ротора» Султонов и Байрыев - лучшие футболисты ноября в ФНЛ
Следователи Астрахани спустя 15 лет нашли убийцу пенсионерки
Волгоградцам упростили процедуру покупки муниципального жилья
Художнику Владиславу Ковалю вручили высшую награду Волгограда
Десять килограммов черной икры нашли в багажнике астраханца
В Волгограде половина многоэтажек перешла на прямые договора с Концессиями
В Астрахани снюс продают детям вместе с шоколадками
В Волжском женщина подделала паспорт, чтобы взять кредит
Под Волгоградом на инвалида повесили 45-тысячный долг за отключенную воду
Волгоградская область получила из госказны дополнительно полтора миллиарда рублей
В Волгограде мошенники рассылают штрафы от имени Роспотребнадзора
В волгоградские больницы отправили еще 29 новых санитарных машин
Волгоградка ложно обвинила зятя в насилии, рабстве и терроризме
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Жителям предлагают проголосовать за образ идеального Волгограда и области
Под Волгоградом нашли челюсть доисторической рыбы, жившей 300 миллионов лет назад
Под Волгоградом силовики проводят антитеррористические учения
Под Волгоградом мужчина пытался зарезать бывшую жену за отказ жить вместе