Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-05T09:53:59+03:00

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Бабушки почти перестали верить сообщениям аферистов о ДТП с внуками. Поэтому аферисты переключились на обман с банковскими картами. Обычно просят сообщить данные на «пластике» под предлогом безопасности. Но мошенники пошли дальше. На телефон 45-летней жительницы Елани позвонил мужчина. Он представился работником службы безопасности банка. Собеседник сообщил о риске списания денег посторонними лицами. Но не стал просить информацию по карте, а предложил подключить специально приложение, которое обезопасит ее счет. Так женщина и сделала. Но таким образом дала доступ к своей карте мошенникам.

Они списали 78 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. По факту преступления возбудили уголовное дело. Следователи занимаются розыском преступника.

- Проявляйте бдительность при общении с неизвестными, которые представляются работниками служб безопасности банков. Не выполняйте их указания. При возникновении сомнений в сохранности денежных средств, лично обратитесь в ближайшее банковское учреждение или позвоните по номеру указанному на обороте карты, - просят сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU