2019-12-05T09:08:06+03:00
Происшествия

В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей

Всех троих госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
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В результате ДТП пострадавшие обратились в медучреждениеВ результате ДТП пострадавшие обратились в медучреждениеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Авария, в которой пострадали сразу двое маленьких детей и 42-летняя волгоградка, случилась 4 декабря в Ворошиловском районе Волгограда. Около семи часов вечера женщина вместе с девочками трех и шести лет переходила дорогу по улице Калинина. Как положено, по пешеходному переходу. Внезапно из-за поворота выехала «Лада».

- 46-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21110», двигаясь по улице Калинина со стороны улицы Набережной 62 Армии, при повороте совершил наезд на пешеходов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы вызвали «скорую помощь» и инспекторов ГИБДД. Особенно помощь требовалась малышкам, которые получили травмы. Приехавшие медики оказали необходимую помощь и срочно госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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