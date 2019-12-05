2019-12-05T08:47:03+03:00
Общество

В Волгограде должник по алиментам лишился элитного «BMW» с блатными номерами

Чтобы вернуть машину, мужчина должен заплатить 200 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Должники по алиментам все еще верят в то, что могут не платить деньги на содержание собственных детей и при этом оставаться безнаказанными. Но это не так, что в очередной раз доказали сотрудники областного УФССП, когда арестовали «BMW» бизнес-класса с блатными номерами – все буквы и цифры были одинаковые. Судя по всему мужчина, неплохо зарабатывал, но платить бывшей жене не спешил. Когда его долг достиг 200 тысяч рублей, пристав пригласил волгоградца на прием. Беседа ни к чему не привела: отец заявил, что ему нечем платить.

- У судебного пристава на тот момент уже была информация, что у должника в собственности имеется. Оставив мужчину в кабинете, служитель закона вышел на улицу и обнаружил, что должник приехал на своем автомобиле, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Если волгоградец не погасит задолженность, его «ласточку» продадут, а средства отдадут на содержание ребенка. Все-таки кушать нужно каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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